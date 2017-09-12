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İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda, DHKP-C'nin hukuk yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 15 avukat gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı.
 
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, avukatlar Ö.Y, A.M, Y.E, S.G, A.Ü, E.Ç.G, Ş.E, Z.Ö, N.D, B.T, E.G, B.A, A.Ç, D.B.Ü. ve E.T'yi gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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