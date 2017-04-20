İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Avustralya vatandaşı olmanın kuralları değişti

Başbakan Turnbull, Avustralya vatandaşlığına geçiş kurallarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Vatandaşlık testine girip üç kez başarısız olan bir kişi tekrar sınava girebilmek için iki yıl beklemek zorunda kalacak. Geçmişte aile içi şiddet veya organize suçlara karışan kişiler vatandaşlığa kabul edilmeyebilecek.