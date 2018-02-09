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İstanbul merkezli 7 ildeki sahte para operasyonunda 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 32 kişi yakalandı.

  • AA
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para bastıkları ve piyasaya sürdükleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 51 kişinin yakalanması için İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun'da 62 adrese düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 milyon 200 bin lira sahte para, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 19 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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