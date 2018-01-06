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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Bylock kullandığı tespit edilen 36 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Bylock kullandığı tespit edilen 36 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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