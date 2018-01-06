İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Bylock kullandığı tespit edilen 36 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Bylock kullandığı tespit edilen 36 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Bylock kullandığı tespit edilen 36 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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