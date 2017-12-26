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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 28 şüpheli yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ve Çekmeköy ilçeleri ile Batman'da 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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