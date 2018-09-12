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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 15 kişinin tamamı tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, yakalanan 15 kişinin tamamı tutuklandı.

  • AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Eylül’de İstanbul, Muğla, Çorum ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Elebaşılığını Cem E’nin yaptığı belirtilen organize suç örgütünün kumar, yağma, gasp, haraç ve tehdit başta olmak üzere birçok olaya karıştığı tespit edilmişti.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 6 tabanca, 1 kaleşnikof tüfek, 94 mermi, 128 kredi ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı bulunmuştu.

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