İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bankalara ait otomobil çekilişi görünümünde reklam veren bir şebekenin, bu reklam linklerine giriş yapan kişilerin banka hesap bilgilerini ele geçirerek hesapları boşalttığı belirlendi.

Söz konusu çalışma kapsamında, İstanbul, Adana, Antalya, Kırklareli, Muğla, Kocaeli, Adıyaman, Kastamonu, Tokat ve Mersin'de 3 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hafıza kartı, 5 sabit disk, 4 USB bellek, 31 cep telefonu ve 37 sim kart ele geçirilirdi.

Ayrıca şebekenin, 60 kişinin hesaplarından 600 bin lira çektiği, harddisklerde yapılan incelemelerde de 3 bin kişinin banka hesap bilgilerine ulaşıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 33'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.