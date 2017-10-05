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İstanbul'da 13 hacker polis tarafından yakalandı

İstanbul merkezli operasyonda, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını hackleyerek ele geçirdiği iddia eden 31 kişi yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ünlü ismin sosyal medya hesaplarının siber saldırılarla ele geçirilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
 
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenleyen ekipler, siber suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 31 kişiyi gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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