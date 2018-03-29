Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul merkezli terör operasyonunda, DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu, örgüte kazandırılan gençlere ideolojik eğitim verdiği ve örgütün merkez komitesinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA