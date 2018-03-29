İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli terör operasyonunda, DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu, örgüte kazandırılan gençlere ideolojik eğitim verdiği ve örgütün merkez komitesinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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