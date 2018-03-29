İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu, örgüte kazandırılan gençlere ideolojik eğitim verdiği ve örgütün merkez komitesinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.