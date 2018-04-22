İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram eroin ele geçirildi.
- AA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Narkotik ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip ile istihbarat çalışmasının ardından, Tuzla ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda, İ.B. ve S.S. yakalandı. Operasyonda, İstanbul'da piyasaya sürüleceği belirtilen 10 kilogram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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