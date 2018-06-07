İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adıyaman, Karaman, Ordu, İzmir Manisa, Muğla, Balıkesir ve Kocaeli'de birçok okul çevresinde bulunan berber, kuaför, tamirci, kahvehane ve emlakçıda yasa dışı şekilde bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 18 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 dizüstü bilgisayar, 23 cep telefonu, 1 tabanca ve 23 mermi ile çok sayıda hard disk ve hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 19'u tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde ele geçirilen 5 dizüstü bilgisayarda ve gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 15 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.