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İstanbul Polis okullarında 'ağabeylik' yapan FETÖ'cü 17 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY emniyet ayağına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki polis okullarında 'ağabeylik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişiden 17'si tutuklandı.

  • DHA
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki polis okullarında "ağabeylik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişiden 17'si tutuklandı.
 
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta 41 ilde düzenlediği operasyonda, örgütün emniyet yapılanması içerisinde "ağabeylik" yaptığı öne sürülen 43 sivil ve 27 emniyet personeli 70 kişiden 38'ini gözaltına aldı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 17'si tutuklandı, 21'i ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.
 
Diğer 32 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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