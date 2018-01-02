İstanbul polisi terör örgütü DEAŞ'a geçit vermedi

İstanbul'da geçen yıl, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 58 operasyonda, bin 447 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2017'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 58 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bin 141'i yabancı bin 447 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sansasyonel silahlı ve bombalı eylem de Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce engellendi.

Reina saldırısı ve sonrasındaki gözaltılar

Terör örgütü DEAŞ üyesi "Ebu Muhammed El Horasani" kod isimli Abdulkadir Masharipov'un, geçen yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanına düzenlediği silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganın yakalanması için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü inceleyen ekiplerin, İstanbul İzmir, Konya ve Hatay'da 152 adrese düzenlediği operasyonlarda, Masharipov ile irtibatlı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alınırken, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu 168 şüpheli de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, 17 Ocak'ta Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Masharipov'u 1'i erkek 4 şüpheliyle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Abdulkadir Masharipov ve eşinin de aralarında bulunduğu 44 kişinin tutuklu yargılanmalarına devam ediliyor.

Bu arada, ilerleyen süreçte, 642 yabancı uyruklu kişi kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 6458 sayılı kanuna göre sınır dışı edildi.

Polis memuru Acar'ın şehit edilmesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığındaki şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen bir şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polis memuru Sinan Acar'a bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer polisler ise şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulayacaklardı

Bayrampaşa'da 28 Ekim 2017'de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında eylem hazırlığında oldukları öne sürülen zanlılara ait Arnavutköy ve Esenyurt’taki hücre evlerinde ise 29 mutfak tüpü, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzeneklerin bulunduğu belirtildi.

Dikkati çeken operasyonlar

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ tarafından yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Uzman ekiplerce incelenen bir videoda yer alan ve Türkiye'yi tehdit eden kişinin, 2016'da Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçen örgüt üyesi Talip Akkurt olduğu belirlendi.

İstanbul'da 27 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi Talip Akkurt ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Talip Akkurt hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'nın "140 Terör İhbar Hattı"nı 9 Mart'ta arayan bir vatandaşın, terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda kişinin örgüt sorumlularınca Suriye'ye götürüleceğini bildirmesi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, Pendik ve Başakşehir'de 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün İstanbul Anadolu Yakası sorumlularından M.N. ve N.N'nin de aralarında bulunduğu 29'u çocuk 67'si yabancı 69 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 14 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 Nisan'da düzenlenen operasyonda, Reina saldırısı failleriyle irtibatlı ve 16 Nisan'da yapılan halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 41'i yabancı uyruklu 49 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da 12 ilçede düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul, Ağrı ve Hatay'da 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te 15 Ağustos'ta eşi ile gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Mehdi A'nın bir akrabasının, 2015'te Fransa'da 6 noktaya düzenlenen terör saldırılarını planlayan kişi olduğu ve saldırıların ardından ölü ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler, Mehdi A. ile Fas asıllı Belçika vatandaşı olan eşi Amina Z'nin Interpol tarafından terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla arandıkları belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekiplerince, 3 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenene operasyonda, DEAŞ'ın sansasyonel eylem talimatları ile önemli bilgilerini Irak ve Suriye'deki yöneticilerle İstanbul'daki sorumlular arasında getirip götürdüğü belirlenen Irak uyruklu Waad Ayad gözaltına alındı.

İstanbul'da 10 Eylül 2017'de 2 ilçede 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirilen bazı eylemlerin talimatını veren ve planlayan üst düzey 3 sorumlunun da aralarında yer aldığı, 25 kişiyi gözaltına aldı. Sorumlular sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece'de 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afgan uyruklu Otobek R'nin, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov ile bağlantısı tespit edildi.

İstanbul'da 11 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan, DEAŞ'a bağlı 6 kişilik hücrenin, Suriye ve Irak'taki yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda sansasyonel eylem planladığı belirlendi.

Başakşehir, Pendik ve Sultangazi'de 8 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.

Kentte, 9-13-21-26-28-29 ve 31 Aralık'ta 17 ilçede düzenlenen 7 operasyonda ise 182'si yabancı uyruklu 190 kişi gözaltına alındı.