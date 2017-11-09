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İstanbul Sancaktepe'de NATO boru hattı delindi

Sancaktepe’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sinyalizasyon çalışması yapıldığı esnada NATO’ya ait akaryakıt boru hattı delindi.

  • İHA
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Olay, gece saat 02:15 sıralarında Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makinesiyle yaptığı sinyalizasyon çalışması sırasında, NATO akaryakıt boru hattının delinmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Yaklaşık 2 saat sonra boru onarım çalışmalarına başlandı. Kaza sonrası boru hattındaki akaryakıtın sevkiyatının kesildiği, bu nedenle çevreye sadece borulardaki akaryakıtın aktığı bildirildi.

Sokaklar kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan sinyalizasyon çalışmaları esnasında delinen boru hattından litrelerce akaryakıt sokaklara aktı. Alınan çevre güvenlik önlemleri ile bütün cadde ve sokaklar polis araçları ve dubalarla kapatıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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