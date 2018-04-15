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İstanbul Şişli'de Teşvikiye Camii'nde yangın

İstanbul Şişli'deki Teşvikiye Camii'nin minaresinden dumanlar yükseliyor.

  • DHA
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Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. 

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