İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatı katında yangın çıktı
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatı katında yangın çıktı. Bina tahliye edildikten sonra yapılan müdahalede yangın söndürüldü, soğutma çalışması sürüyor.
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastaların başka hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Güvenlik gerekçesiyle hastanenin yan tarafında bulunan binaların da boşaltıldığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Hastanenin çatı katında kafeteryaların bulunduğu ve yangının burada çıktığı kaydedildi.
Yapılan ilk müdahale sonrası yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor.
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