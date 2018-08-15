İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatı katında yangın çıktı İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatı katında yangın çıktı. Bina tahliye edildikten sonra yapılan müdahalede yangın söndürüldü, soğutma çalışması sürüyor.