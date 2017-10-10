İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can: Bu da haksız bir kazanç. Biz bu plakalara 50 yıl gibi bir ömür veriyoruz

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'e ilişkin, "Bu sistem üzerinden yolcu yönlendiriyorlar. Bu da haksız bir kazanç. Biz bu plakalara 50 yıl gibi bir ömür veriyoruz. Çok yüksek paralara mal ediyoruz. Onlar 100 bin liralık bir araçla paralel bildiğin taksicilik yapıyor. O yüzden bunların iletişiminin ulaşımının kesilmesini istiyoruz." dedi.

Can, Yeşilköy WOW Hotel'de düzenlenen ve birçok taksici derneğinin katıldığı toplantıda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uber'in uzun süredir faaliyet gösterdiğini dile getiren Can, "Yaklaşık 7 yıldır var Uber. Ülkemizde, son 3 yıldır ülkemizde çok hızlı bir şekilde girdi piyasaya. Hemen hemen 5-6 bin olduğu söyleniyor sayılarının. Biz bunların bir an önce iletişiminin kesilmesini istiyoruz. Bunların bir taksi durakları falan yok. Bunların Bylock gibi ellerinde, FETÖ'cülerin telefonuna benzer bir sistemleri var, biz onların sitemine çok benzetiyoruz bunları. Bu sistem üzerinden yolcu yönlendiriyorlar. Bu da haksız bir kazanç. Biz bu plakalara 50 yıl gibi bir ömür veriyoruz. Çok yüksek paralara mal ediyoruz. Onlar 100 bin liralık bir araçla paralel bildiğin taksicilik yapıyor. O yüzden bunların iletişiminin ulaşımının kesilmesini istiyoruz. Kesilince de zaten bunlar bitecektir. Bunların resmi evrakları yok." diye konuştu.

Can, Uber ve benzeri organizasyonlara yaptırım talebinde bulunarak, taksicilerin zararlarının günden güne büyüdüğünü söyledi.

Zamanla yolcu bulamama tehlikesini yaşayacaklarını aktaran Can, şöyle devam etti:

"Çünkü aramızda dediğim gibi bizim bunlarla rekabet etme gibi bir şey olamaz. Yani vergisini de verse ki öyle bir şey yok, legalleşemez yani yasallaşamaz. Onun için biz bunların bir an önce iletişiminin kesilip çok ağır ceza-i müeyyideler uygulanmasını istiyoruz."

Can, bu tür toplantıları seslerini duyurmak için düzenlediklerini dile getirerek, problemin çözümüne ilişkin taleplerini yineledi.

Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, CHP İstanbul Mİlletvekili Zeynel Emre ve MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya da katıldı.