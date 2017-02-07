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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 22 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22'si tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 33 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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