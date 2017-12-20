İTO`da nisanda yapılacak seçimlere kadar başkanlık görevini üstlenecek isim belli oldu. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Öztürk Oran seçildi.

ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

Öztürk Oran, 1956 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden ve Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler Uzmanlık Programı'ndan mezun olarak tamamlayan Oran, 1974 yılında Vakıflar Baknkası Türk Anonim Ortaklığı'nda memur olarak çalışma hayatına başladı.

3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi’nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamladı ve sonrasında 12 yıl Vakıflar Bankası T.A.O'da, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası’nda olmak üzere toplamda 28 yıl boyunca bankacılık sektöründe memurluktan yönetim kurulu üyeliğine kadar neredeyse her kademede çalışmıştır.

İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bunlarla beraber Yetimler Derneği ve Yetimler Vakfı gibi birçok STK ve vakıfların da yönetiminde bulunmuştur.

30 Nisan 2014 tarihinde Vakıflar Bankası T.A.O. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Aynı zamanda Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesidir.

2015 yılı Haziran ayı itibariyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.