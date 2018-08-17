İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların mesai bitimi sonrası araçlarıyla yola çıkmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı.

Şehrin ana arterlerinde de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana gelirken, özellikle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu'nun Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Mahmutbey Gişeleri'nde de hem İstanbul hem de Edirne yönünde yoğun trafik akışı devam ediyor.

E-80 Karayolu'nun İstanbul istikametinde ise trafik akıcı şekilde ilerlerken, Kocaeli yönünde trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Silivri'de de D-100 ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.