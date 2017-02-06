Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul trafiğinde "okul servisi" yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye’de ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler bugün ders başı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren servislerin yollara çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2016- 2017 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler okullarına gitmek üzere yola çıktı. Servislerin yola çıkmasıyla İstanbul trafiğinde artış yaşandı.
 
Sürücüler yoğunlukta kalırken trafiğe çıkan servislerin yoğun olduğu görüldü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dağda mahsur kalan gencin sözleri güldürdü

Dağda mahsur kalan gencin sözleri güldürdü

Önce maytap geçirdi sonra ateşe verdi

Önce maytap geçirdi sonra ateşe verdi

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

Buzla kaplı göle daldılar

Buzla kaplı göle daldılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA