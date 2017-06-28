İstanbul trafik durumu son durum İBB navi trafik uygulamasıyla görüntülenebiliyor. İstanbul trafik son durum nedir? Tatilcilerin dönüş yoluna girmesi ve Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte, ilk mesai gününde yol durumu nasıl olacak? 28 Haziran Çarşamba İstanbul trafik durumu bir hayli yoğun olması bekleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çalışma olması nedeniyle sürücüler FSM Köprüsü’nü tercih ediyor ve FSM’de yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL TRAFİK SON DURUMU NEDİR?

Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle birçok büyükşehirde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Son dakika gelen haberlere göre, tatil sonrasında İstanbul'a dönüşler nedeniyle TEM ve E5'in bazı kısımlarında trafik yoğunluğu gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında şehir içi yoğunluk yüzde 20 seviyesinde görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndün her iki yöne geçişte yoğunluk yaşanmazken TEM otoyolunun İstanbul yönü Silivri ve Büyükçekmece arasında, Mahmutbey Gişeler mevkisinde araç yoğunluğunun yaşandığı belirtiliyor.

BOLU DAĞI’NDA DA YOĞUNLUK VAR

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolunun Yumrukaya Viyadükleri, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli ile viyadüklerde trafiğin aksamasına neden oluyor.

İBB Navi Nedir?

Bir navigasyon uygulamasıdır. İBB Navi , Sürücülerin en kısa süre varmak istedikleri yere ulaşmaları için alternatif rota, mesafe ve tahmini varış süresini içerir. Sistem hem görsel hem de sesli olarak varış noktanıza kadar yönlendirmektedir. İBB Naviile internet bağlantısı olmadan da alternatif rotalar belirlenebilir. Belirlenen rota üzerinde trafiği olumsuz etkileyecek bir durum oluşması sonucu yeni rota otomatik olarak belirlenir. Ayrıca uygulama üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kamera görüntülerini canlı olarak izleyebilirsiniz.