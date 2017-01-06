İstanbul trafik durumu TEM'de tır kazası

İstanbul'd yaşayanlar için kabus gibi bir Cuma akşamı. Cuma mesai çıkışı ve yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul trafik durumu yolda olanlar tarafından merak ediliyor. İBB Trafik uygulamasıyla İstanbul trafik durumu takip edilebiliyor. İBB trafik girişi ve İstanbul son yol durumu haberimizde bulunuyor. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun yüzde 90'a kadar ulaştığı uygulamada görülebiliyor. İstanbul’da başlayan yoğun kar yağışı ve Cuma trafiğinin etkisiyle son yol durumuna dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

11 TIR KAYDI, TEM KİLİTLENDİ

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

BÖLGEYE MOBİL BÜFELER VE KUMANYA GÖNDERİLDİ

Bu arada otoyolda mahsur kalanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesince bölgeye 7 mobil büfe gönderildi.

Bölgede saatlerdir bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtımına başlandı.

İBB’DEN FLAŞ KARARLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli geçişlerini saat 23:00'a kadar uzattı. Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21:00'da kapanan Avrasya Tüneli geçişlerinin saat 23:00'a kadar uzatıldığını duyurdu. İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Marmaray 01.00, metro seferleri 06.00’ya kadar uzatılırken, metrobüs seferleri de arttırıldı.

Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan karar doğrultusunda Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.

Marmaray'da geçiş süresi 01.00'a kadar uzatıldı

İBB TRAFİK NEDİR?

Günümüz modern teknolojisinin en aktif şekilde kullanılması ile son derece etkin bir şekilde dijital platform üzerinde vatandaşların İBB trafik durumu uygulaması ile en güncel İstanbul trafiği ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilmesi sağlanıyor. Bu yüzden de günümüz modern çağında İstanbul trafiğinde bulunan veya İstanbul trafiğine çıkmayı planlayan araç sürücüleri son derece pratik ve kolay bir şekilde kullanılmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dijital platform üzerindeki İBB trafik durumu uygulaması özellikle de ücretsiz olarak internet erişiminin mümkün olduğu her noktadan kullanılabiliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR VE SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği, vatandaşların kar yağışı ve ardından beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri için bir dizi uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği, yarın öğle saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, yarın öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamalı, araçla yola çıkanlar ise mutlaka kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı ve benzeri malzeme bulundurmalı, kullanmalı ve araçlarının teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmalı. Sürücüler trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymalı. Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının seri şekilde görev yapabilmeleri için sürücüler emniyet şeridi ihlali yapmamalı. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahlar kullanılmalı, arıza durumunda sürücüler araçlarını terk etmemeli, acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma ve 159 Karayolları telefonunu aramalı. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bugünlerde, yaşlı ve çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastaları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Hava şartlarına uygun giysiler kullanılmalı. Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemeler kullanılmamalı. Baca temizliği yapılmalı, sobalar dikkatli şekilde yakılmalı. Can ve mal güvenliği açısından tüm bu uyarılara riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir."

Açıklamada, ihtiyaç halinde İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün "212-455 70 00" ve AKOM'un "212-444 25 66" numaralı telefonlarının aranması istendi.