İstanbul trafik durumu TEM'de tır kazası
İstanbul trafik durumu kar yağışının başlamasıyla bir hayli yoğunlaştı. Trafik İstanbul son durum sayfamızdan takip edilebilir. İBB Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Cuma akşamı ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yaşayanlar trafikte çile çekecek gibi gözüküyor.
İstanbul'd yaşayanlar için kabus gibi bir Cuma akşamı. Cuma mesai çıkışı ve yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul trafik durumu yolda olanlar tarafından merak ediliyor. İBB Trafik uygulamasıyla İstanbul trafik durumu takip edilebiliyor. İBB trafik girişi ve İstanbul son yol durumu haberimizde bulunuyor. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun yüzde 90'a kadar ulaştığı uygulamada görülebiliyor. İstanbul’da başlayan yoğun kar yağışı ve Cuma trafiğinin etkisiyle son yol durumuna dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
İBB TRAFİK İSTANBUL YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
11 TIR KAYDI, TEM KİLİTLENDİ
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.
Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.
BÖLGEYE MOBİL BÜFELER VE KUMANYA GÖNDERİLDİ
Bu arada otoyolda mahsur kalanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesince bölgeye 7 mobil büfe gönderildi.
Bölgede saatlerdir bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtımına başlandı.
İBB’DEN FLAŞ KARARLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli geçişlerini saat 23:00'a kadar uzattı. Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21:00'da kapanan Avrasya Tüneli geçişlerinin saat 23:00'a kadar uzatıldığını duyurdu. İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Marmaray 01.00, metro seferleri 06.00’ya kadar uzatılırken, metrobüs seferleri de arttırıldı.
Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan karar doğrultusunda Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.
Marmaray'da geçiş süresi 01.00'a kadar uzatıldı
İBB TRAFİK NEDİR?
Günümüz modern teknolojisinin en aktif şekilde kullanılması ile son derece etkin bir şekilde dijital platform üzerinde vatandaşların İBB trafik durumu uygulaması ile en güncel İstanbul trafiği ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilmesi sağlanıyor. Bu yüzden de günümüz modern çağında İstanbul trafiğinde bulunan veya İstanbul trafiğine çıkmayı planlayan araç sürücüleri son derece pratik ve kolay bir şekilde kullanılmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dijital platform üzerindeki İBB trafik durumu uygulaması özellikle de ücretsiz olarak internet erişiminin mümkün olduğu her noktadan kullanılabiliyor.
İSTANBUL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.