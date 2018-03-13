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İstanbul Üniversitesi'nde kavga: 3 öğrenci yaralandı, 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı, 22 öğrenci gözaltına alındı.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sabah saatlerinde bir öğrenci karşıt görüşlü öğrenciler tarafından darp edildi. Darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 3 öğrenci yaralandı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri okula gelerek toplam 22 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
 

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