Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Üniversitesi'nden sınavlara kar düzenlenmesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, kar yağışı nedeniyle sınav başlama saatini bir saat ileri aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AUZEF'ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bazı bölgelerdeki kar yağışı nedeniyle 07 Ocak 2017 Cumartesi günü 1. oturumda yapılacak sınavlarımızın başlangıç saati 1 saat ileri alınmıştır.Sınavlarımız 10:30'da başlayacaktır."

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis, İzmir'deki teröristlerin Bornova'daki evini bastı

Polis, İzmir'deki teröristlerin Bornova'daki evini bastı

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

Emniyetten ihraç edilenler

Emniyetten ihraç edilenler

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

3 yeni KHK yayınlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA