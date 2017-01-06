İstanbul Üniversitesi'nden sınavlara kar düzenlenmesi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, kar yağışı nedeniyle sınav başlama saatini bir saat ileri aldı.
- AA
AUZEF'ten yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Bazı bölgelerdeki kar yağışı nedeniyle 07 Ocak 2017 Cumartesi günü 1. oturumda yapılacak sınavlarımızın başlangıç saati 1 saat ileri alınmıştır.Sınavlarımız 10:30'da başlayacaktır."
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