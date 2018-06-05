İstanbul Vali Yardımcılığına Hikmet Dengeşik atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında İstanbul Vali Yardımcılığına Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik’in atandığı bildirildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, birinci derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik atandı. Dengeşik’ten boşalan göreve ise eski Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Ayhan getirildi. Söz konusu atamalar, 657 sayılı Kanunun 71, 74 ve 76’ıncı maddeleri gereğince uygun görüldü.
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