İstanbul Valiliği açıkladı: Mobil Okul Timleri geliyor

İstanbul Valiliği tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin ve okulların güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik olarak 7 Eylül 2017 günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapılan “Uyuşturucu ve Güvenli Eğitim” konulu toplantı gerçekleştirildi. Vali, 39 ilçede kaymakamlar başkanlığında; emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının, milli eğitim müdürlerinin, muhtarların yanı sıra ilgili diğer birim ve kurum temsilcilerinin iştirakiyle toplantı yapıldı. Toplantı sonucunda ise okullarda güvenliğin azamî seviyeye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegrasyonu, uyuşturucu maddelerle mücadele, çocukların güvenli bir şekilde servislerle taşınması, öğrencilerin günışığından daha fazla istifade etmeleri gibi konular görüşüldü. Toplantıda geçen yıl okul güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin gözden geçirilerek genişletilmesine karar verildi.

Görevlendirilen kolluk ekipleri okul idarecileriyle birebir irtibat kuracak

İstanbul Valiliğinden alınan kararlar ilişkin yapılan açıklamada, “Toplantı kapsamında; polis sorumluluk sahasında bulunan 3 bin 182 okuldan 814’ü, jandarma sorumluluk sahasında bulunan 258 okuldan tamamı olmak üzere toplamda 3 bin 440 okulda bin 72 kolluk ekibi görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler okul idareleriyle birebir irtibat halinde olarak okul civarında suç ve suçlularla mücadelede etkin görev yapacak. Ekipler özellikle okulların giriş ve çıkış saatlerinde denetim ve kontrol görevini yapacaklar.

Mobil okul timleri kurulacak

Alınan bu tedbirlere ilaveten bu yıl uygulamaya girecek olan mobil okul timleri; okul ve öğrenci güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticilerini, okul aile birliklerini, velileri, servis işletmelerini eğitici ve bilgilendirici çalışmalar da yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca narkotik suç ve suçlularla mücadele kapsamında öncelikle okul çevrelerinde narkotik suçlarla mücadele şubesinin uzman polisleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerin artırılmasına karar verildi. Bahsi geçen bu tedbirlerin hassasiyetle uygulanması için gerekli denetimler ilgili birim ve kurumlar tarafından icra edilecektir” denildi.

Okul servisleri ve denetimlerle ilgili kararlar alındı

Toplantılarda ayrıca okul servisleri ve denetimleri konularının da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, “Bu bağlamda; okul servis araçlarının nasıl icra edileceğine ilişkin mevzuat gereğince öğrencilerin okullara taşınmasında, firma ve araç seçimlerinde Valiliğimizin ya da Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir belirleyici yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki; okul aile birliği yönetim kurulu başkanının başkanlığında, okul aile birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci, okul aile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taşınan veliler arasından 4 veli, varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenen bir temsilcinin katılımıyla oluşturulan bir komisyon tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra aynı mevzuat; öğrenci velilerinin istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servisi aracı işleteni ile anlaşarak taşıtabileceğini de hüküm altına almıştır.

Mezkûr mevzuat; daha önce okul idareleri tarafından yapılan öğrenci taşıma ihale ve sözleşmelerinden kaynaklanan sorun ve şikâyetlerin önlenmesi amacıyla sivil bir oluşum olan Okul Aile Birliği yönetimlerine, istenmesi halinde yeterli sayıdaki velinin bir araya gelerek okul servisi taşımacılığı niteliğini haiz işletmelerle de öğrenci taşıma sözleşmesi yapma imkânı getirmiştir. 06.09.2017 tarihinde Ümraniye İlçemizde yaşanan müessif olay, velilerle öğrenci taşıma sözleşmesi yapmak amacıyla okul çevresinde bulunan servis işletmecilerinin aralarındaki tartışma neticesinde gerçekleşmiştir.

Valiliğimizce okul servis araçlarının denetim ve takibi, bundan sonra da artan bir hassasiyetle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.