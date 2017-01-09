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İstanbul Valiliği kararıyla TIR'lara trafiğe çıkış izni verildi

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla zincir takılı TIR'ların trafiğe çıkmasına izin verildiği duyuruldu.

  • DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gün içinde yaptığı açıklamayla İstanbul Valiliği kararıyla TIR'ların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Akşam saatlerinde İstanbul Valiliği'nden TIR'ların trafiğe çıkışıyla ile ilgili yeni açıklama geldi.

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde saat 21.00 itibariyle gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı TIRların geçişine izin verilmektedir." denildi.

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