İstanbul Valisi Vasip Şahin'den okullar tatil açıklaması
Günlerdir kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da bugün öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışını gören öğrenciler ve velileri yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) İstanbul'da okullar tatil mi, İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması var mı? diye bakmaya başladılar.
Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk ve yoğun kar yağışlı hava İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı İstanbulluları yine harekete geçirdi. 4 gündür tatil yapan öğrenciler 5. gün de tatil olur mu diye İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Twitter adresine mesaj yağdırıyor. Pazartesi ve salı günü okulların tatil olduğu İstanbul'da yarın da (11 Ocak Çarşamba) tatil olur mu? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul son hava durumu ve kar yağışı hakkında Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan açıklama.
İSTANBUL'DA 11 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul Valiliği etkili olan hava şartları yüzünden okulları 11 Ocak Çarşamba günü de tatil etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin tatil açıklamasını yine Twitter'dan yaptı. İşte yapılan o açıklama:
İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) 10 Ocak 2017
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METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
İstanbul hava durumu için son dakika Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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