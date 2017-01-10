İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika okullar tatil açıklaması

Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk ve yoğun kar yağışlı hava İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı İstanbulluları yine harekete geçirdi. 4 gündür tatil yapan öğrenciler 5. gün de tatil olur mu diye İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Twitter adresine mesaj yağdırıyor. Pazartesi ve salı günü okulların tatil olduğu İstanbul'da yarın da (11 Ocak Çarşamba) tatil olur mu? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul son hava durumu ve kar yağışı hakkında Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan açıklama.

İSTANBUL'DA 11 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği etkili olan hava şartları yüzünden okulları 11 Ocak Çarşamba günü de tatil etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin tatil açıklamasını yine Twitter'dan yaptı. İşte yapılan o açıklama:

İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 10 Ocak 2017

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul hava durumu için son dakika Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'DAN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

AKOM'dan yapılan açıklamada öğle saatlerinde kar yağışının yeniden başlaması ve akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor denildi. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece olan İstanbul'da çarşamba önce 0 dereceye perşembe günü de 3 dereceye yükselecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye çıkacak.

Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ise yağmur görülecek. Sıcaklığın Cumartesi günü gündüz 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Vasip Şahin bugün okulların tatil olduğunu Twitter adresinden duyurdu. İstanbul'da okullar 10 Ocak Salı da tatil edildi.

Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK PAZARTESİ İÇİN TATİL TWEET'İ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.

İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 8 Ocak 2017

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu

ANKARA °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

BURSA °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, -2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 5°C Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, -2°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu