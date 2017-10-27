Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Valiliğinden 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili açıklama: Resmi kurumlar bayraklarla donatılacak

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılacak' denildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul’da yapılan kutlamalarla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kutlamaların 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim Pazar günü saat 24.00’te sona ereceği ve bayramın başlangıç ile bitiş saatleri arasında resmi kurumların bayraklarla donatılacağı belirtildi.

Kutlama programları şöyle:

28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı’na diğer illerle aynı saatte çelenk sunumu, 29 Ekim Pazar günü saat 09.30’da İstanbul Valiliğinde tebriklerin kabulü, saat 10.30’da Vatan Caddesi üzerinde kutlama töreni ve tören geçişi. 

Yapılacak olan kutlamalar saat 18.00’de WOW İstanbul Hotel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı 94. yıl dönümü resepsiyonu ile sona erecek.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışında Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışında Kur'an-ı Kerim okudu

İşte dünyadaki en güvenilir otomobiller

İşte dünyadaki en güvenilir otomobiller

Mardin- Ceylanpınar sulama kanalına ilk su verildi

Mardin- Ceylanpınar sulama kanalına ilk su verildi

Atılan mesajı geri alma özelliği WhatsApp'a geldi

Atılan mesajı geri alma özelliği WhatsApp'a geldi

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

AK Parti Sözcüsü Ünal, 'Büyük Kongre' için tarih verdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA