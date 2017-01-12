İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiği günlere ilişkin ‘telafi’ açıklaması
İstanbul Valiliğinden kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada derslerin telafisinin ilgili kurumlar tarafından yapılacağı kaydedildi.
- İHA
İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı
. Açıklamada, “İlimizde 9, 10, 11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.