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İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiği günlere ilişkin ‘telafi’ açıklaması

İstanbul Valiliğinden kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada derslerin telafisinin ilgili kurumlar tarafından yapılacağı kaydedildi.

  • İHA
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İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı

. Açıklamada, “İlimizde 9, 10, 11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır” denildi.

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