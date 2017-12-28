Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşı için bütün tedbirlerimizi aldık

İstanbul Valisi Şahin, 'Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız.'

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yılbaşı önlemlerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “37 bin polisimiz 4 bin jandarmamızla tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girmelerini sağlayacağız" dedi.  

İstanbul Valisi Vasip Şahin Tuzla’da yaşanan ‘koku’ soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada “İlgili birimler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Henüz kesin tespit edilen bir şey yok. Elde bir takım araçlar kişiler mevcut.. Kesin sonuçlar elde edildikten sonra gerekli işlemler yapılacaktır. Kimsenin herkesin solduğu havayı kirletmeye hakkı yok” dedi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA