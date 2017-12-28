İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşı için bütün tedbirlerimizi aldık
İstanbul Valisi Şahin, 'Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız.'
- AA
Yılbaşı önlemlerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “37 bin polisimiz 4 bin jandarmamızla tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girmelerini sağlayacağız" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin Tuzla’da yaşanan ‘koku’ soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada “İlgili birimler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Henüz kesin tespit edilen bir şey yok. Elde bir takım araçlar kişiler mevcut.. Kesin sonuçlar elde edildikten sonra gerekli işlemler yapılacaktır. Kimsenin herkesin solduğu havayı kirletmeye hakkı yok” dedi.
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