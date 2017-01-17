İstanbul Valisi Vasip Şahin: Saldırı DEAŞ adına yapıldı

İstanbul Valisi Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

'Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen bir terörist'

İstanbul Valisi Şahin, "O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt ilçesinde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülkadir Masharipov. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist." dedi.

'2 bin polisimiz görev aldı'

Şahin, "Ülkemize 2016 yılında ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, özel ekiplerle birlikte 2 bin polisimiz görev aldı." dedi.

'Operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı'

İstanbul Valisi Şahin, "Gerçekten polisimiz çok büyük emek sarf etti. Çok dikkatli bir çalışma yürüttü ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi." diye konuştu.

Şahin, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."

'DEAŞ adına yapıldığı net'

Vali Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısının DEAŞ adına yapıldığının net olduğunu bildirdi.