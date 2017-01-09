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İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika tatil açıklaması

İstanbul'da öğrenciler okulların tatil edilme açıklamasını merakla bekliyor. Kar tatiliyle ilgili açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Vali Şahin, öğrencilere büyük bir sevinç yaşattı.

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10 Ocak Salı İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Salı günü için İstanbul'da kar tatili açıklamasını büyük bir heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul'da okullar haftanın ilk günü tatil edilmiş ve öğrenciler toplamda 3 günlük tatil yapmıştı. 10 Ocak Salı günü de okullar tatil edildi ve öğrenciler 4 gün üst üste tatil yapmış olacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin yarın için kar tatili açıklamasını aşağıdaki tweet'le yaptı.

 

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK TATİL TWEETİ

İstanbul'daki öğrencilerin gözü kulağı cumadan beri Vali Vasip Şahin'deydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.
 
 
İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da Çarşamba gününe kadar yağışı gözüküyor. 6 Ocak'ta akşam başlayan kar yağışı İstanbul hava durumunu felç etmiş durumda. Pazartesi gününü İstanbul kar yağışlı geçirecek, termometreler -5 dereceyi gösterecek. Salı günü sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor ve Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı bekleniyor. 

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