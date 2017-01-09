İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika tatil açıklaması
İstanbul'da öğrenciler okulların tatil edilme açıklamasını merakla bekliyor. Kar tatiliyle ilgili açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Vali Şahin, öğrencilere büyük bir sevinç yaşattı.
10 Ocak Salı İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Salı günü için İstanbul'da kar tatili açıklamasını büyük bir heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul'da okullar haftanın ilk günü tatil edilmiş ve öğrenciler toplamda 3 günlük tatil yapmıştı. 10 Ocak Salı günü de okullar tatil edildi ve öğrenciler 4 gün üst üste tatil yapmış olacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin yarın için kar tatili açıklamasını aşağıdaki tweet'le yaptı.
Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017
İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK TATİL TWEETİ
İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) 8 Ocak 2017
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da Çarşamba gününe kadar yağışı gözüküyor. 6 Ocak'ta akşam başlayan kar yağışı İstanbul hava durumunu felç etmiş durumda. Pazartesi gününü İstanbul kar yağışlı geçirecek, termometreler -5 dereceyi gösterecek. Salı günü sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor ve Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı bekleniyor.
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