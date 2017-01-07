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İstanbul Valisi Vasip Şahin sürücüleri uyardı

İstanbul Valisi Vasip Şahin sürücüleri uyardı. Şahin, 'An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum' dedi.

  • DHA
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Bu arada Vali Şahin'e sosyal medya üzerinden 'tatil' sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, 'pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı' yönünde çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.

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