İstanbul Yeni Havalimanı'na İki Ödül Birden

İGA açıklamasına göre,bilgi teknolojileri alanında, geleceği bu yıl dördüncü kez, Dubai’de masaya yatıran, “Future IT Summit 2018”de yılın en başarılı projeleri ve yöneticileri açıklandı.

“Geleceğin Şifrelerini Çözenler” mottosuyla sektöre yön veren zirveye, İstanbul Yeni Havalimanı aldığı ödüllerle damga vurdu. İGA CIO’su Ersin İnankul “Havacılık Dalında Yılın CIO’su”; gelişmiş ve yenilikçi altyapısı ile İstanbul Yeni Havalimanı ise “En İyi Altyapı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bünyesinde, havacılık alanında yetkin 88 kişilik bilişim kadrosu bulunduran İstanbul Yeni Havalimanı, aktif ağ altyapısının kullanıldığı teknolojiler, sunulan hizmetler ve yaklaşık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilme kapasitesi ile “Türkiye’nin ilk mega kampüs servis sağlayıcısı” özelliğine de sahip olacak. İstanbul Yeni Havalimanı hem kendi sektörüne hem de birçok şirkete öncülük yapacak akıllı ve teknolojik bir havalimanı olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı sistemlerinin birbirleri ile haberleşmesi amacıyla kurulan kablolama sistemindeki fiber optik teknoloji, herhangi bir mesafe kısıtlamasına maruz kalmadan ve uzun yıllar ilave yatırım yapmadan kullanılacak şekilde dizayn edildi.

Proje kapsamında Türkiye’nin en batı ucundan en doğu ucuna yaklaşık 3 kere gidip gelinecek uzunluğa eş değer olan 4,5 milyon metre bakır kablo döşeniyor. Ek olarak 80 bin bağlantı noktası ve 1,5 milyon metre fiber optik kablo çekimi yapılıyor. Tüm bu çalışmalar haricinde projede bir ay içerisinde ortalama 10 bin adet ağ bağlantı noktası sonlandırılıyor.