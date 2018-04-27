İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki büyük değişim NOTAM'la resmen tüm dünyaya duyuruldu

Atatürk Havalimanı 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel tarifeli uçuş trafiğine kapanıyor. Dünyanın yeni havacılık merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaatının yüzde 85'i tamamlanırken yeni havalimanı ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.Yayınlanan bir NOTAM ile ilk kez resmen havada değişimin tüm dünyaya duyurusu yapılarak havacılar bilgilendirildi.



OPERASYONUN SAATLERİ VER TARİHLERİ VERİLDİ



Yayımlanan NOTAM ile taşınma operasyonu ve İstanbul Yeni Havalimanı ile Atatürk Havalimanı hakkında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 'IATA' İşaretleyiçi Kodlarıya ilgili bilgilendirme notu paylaşıldı. NOTAM'a göre 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleştirileceği belirtildi.



YENİ KODLAR SAAT 03:00 DE KULLANIMA BAŞLANACAK



NOTAM'daki bilgilendirmelere göre operasyon kapsamında 31 Ekim 2018 saat 00:00 UTC(Türkiye saati ile 03:00) zamanı, IATA havalimanı kodlarının değişim ve yeni kullanıma başlanğıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı slotu(havayolu şirketlerine tahsis edilen izin) planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan 28-29-30 Ekim 2018 tarihleri süresince Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) 'IST' IATA kodu kullanılacağı ve seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edileceği ifade edildi.



31 Ekim 2018 saat 00:00 UTC itibariyle Atatürk Havalimanı (LTBA) seviye-2 olarak, İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacağu duyuruldu.Tüm çalışma ve koordinasyonların bu programa göre gerçekleştirileceği belirtildi.



(Habertürk)