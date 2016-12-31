İstanbul'da yılbaşı gecesi için yoğun güvenlik önemleri alındı

İstanbul yılbaşına hazırlanırken, asayiş birimleri istenmeyen bir durumla karşılaşılmaması amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Terör örgütlerinden gelebilecek olası saldırılara karşılık vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde tüm emniyet tedbirleri alındı.

AVM, OTOGAR VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA POLİS TEYAKKUZDA OLACAK

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerince tüm emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecek.

EKSİKSİZ SAĞLIK HİZMETİ SUNULACAK

İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.

İTFAİYE HAZIR KITA BEKLEYİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacak.

DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ NÖBETTE OLACAK

Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince Yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek.

Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek.

Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.

EMNİYET'TEN TIR VE KAMYONLARA YASAK

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasakladı.

VATANDAŞ DA TEYAKKUZDA

Ayrıca, FETÖ’nün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov’a yönelik suikastinin ardından yeni hedefinin yılbaşı kutlamaları olacağı iddiaları üzerine millet de teyakkuza geçti.

Kapatılan, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'nin "Nizama Adanmış Hayatlar" dizisinde Rus Büyükelçi Karlov'a düzenlenen suikastin bire bir aynısının sahnelendiği görülmüştü.

Aynı dizinin bir sonraki bölümünde ise Noel Baba kılığındaki teröristlerin içine bomba yerleştirdikleri hediyeleri çocuklara dağıtması da dikkatleri yılbaşı gecesine çevirdi.

TEHLİKE ANINDA “ALO!”

Vatandaşlar acil durumlarda, ya da şüpheli herhangi bir durumda 110 İtfaiye, 112 İlk Yardım ve Acil Sağlık, 122 AFAD Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik hatlarını arayabilecek.