İstanbul Zeytinburnu'nda organize suç örgütüne yönelik operasyon

Zeytinburnu'nda organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen B.Ö'nün da arasında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 92 fişek, çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.