İstanbul'a bugün kar yağacak mı İstanbul hava durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın da dahil olduğu tüm birimleriyle 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapıyor. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. İstanbul'da sıcaklığın bugün ve yarın gece eksi 2, gündüz ise 1-2 derece dolayında olması bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı, bugün öğle saatlerinden itibaren hafifleyecek, cumartesi günü ise aralıklarla devam edecek. Yağışın, cumartesi akşama doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (27.01.2017) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLLER Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahmininde kuvvetli kar yağışı için uyarılan iller listesine yenileri eklendi. Bugün kuvvetli kar altında olan iller listesinde Bursa , Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bilecek, Kütahya, Afyon, Isparta, Konya, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas, Çorum, Karabük, Sinop, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Ağrı ve Van yer alıyor.

METEOROLOJİDEN SON HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyıları, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.