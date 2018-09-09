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İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentin genelinde dün etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilemişti.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 26 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
İzmir: Parçalı bulutlu 31 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 
Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31

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