İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı terör operasyonu
Terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenlendi
- AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nden hareket eden ekipler, başta Maltepe olmak üzere bazı ilçelerde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde geniş güvenlik önlemi alındı.
Zırhlı araçlarla sokakların giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, belirlenen adreslere tek tek baskın yaptı.
Ekiplerce adreslerde arama yapılırken, gözaltılar konusunda bilgi verilmedi.
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