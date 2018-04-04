Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da 2 DEAŞ’lı silah ve teçhizatlarıyla birlikte yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a para ve askeri teçhizat aktaran örgüt üyesi 2 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki kamplarına para aktarıp askeri teçhizat gönderen 2 hücre üyesini tespit etti. Daha önce yakalanan DEAŞ’lı teröristlerin itiraflarından yola çıkılarak çalışma başlatan terör polisi, yapılan takibin ardından 16 Mart’ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca’da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.S. ve S.B. adlı DEAŞ'lı 2 hücre üyesi gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek, farklı marka ve modellerde silah şarjörleri, bu silahlara ait çeşitli aparatlar, polis telsizleri, böcek ve gizli kamera arama cihazları, örgütün illegal para transferi yaptığı ofiste yüklü miktarda Türk lirası, döviz ve bir miktar altın geçirildi.

Şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından 30 Mart’ta adliyeye sevk edildi. İki hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akkuyu Nükleer Santralin temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Santralin temeli atıldı

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA