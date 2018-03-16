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İstanbul’da 2 günde 1 milyon liralık sahte içki yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün içerisinde maddi değeri yaklaşık bir milyonl liralık kaçak içki ele geçirdi.

  • İHA
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Bakırköy’de bir adrese düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şahısın ifadesi neticesinde Büyükçekmece’de bulunan villaya operasyona girilmişti. Oradan da gözaltına alınan bir kişinin ifadesi sonrasında Fatih’te bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

3 AYRI ADRESE OPERASYON, 1 MİLYON LİRALIK İÇKİ

Operasyonda sahte içki ele geçirildi. 3 adreste toplam 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen içkilerin maddi değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğu düşünülüyor. Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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