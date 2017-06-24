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İstanbul’da 2 polisi silahla yaralayan saldırgan Kocaeli’nde yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da iki yıl önce polis ekibine ateş açarak 2 polisi yaraladığı iddia edilen 1 şüpheli, Kocaeli’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde 8 Kasım 2015 tarihinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları hususi otomobildeki kişilere kimlik denetimi yapmak istemiş, araçta bulunanlar tarafından silahlı saldırıya hedef olmuştu. Söz konusu saldırıda polis memuru E.A ve S.T yaralanırken, kurşun isabet eden ekip otosu hasar görmüştü.
 
Ateş açarak 2 polisi yaraladıktan sonra kaçan saldırganın yakalanması için iki yıldır çalışmalarını sürdüren polis, saldırganın izini 2 yıl sonra Kocaeli’nde buldu. Devam eden çalışma kapsamında saldırgan G.K.’nin kentin doğusundaki Orhan Mahallesinde bulunan bir gecekonduda gizlendiğini tespit eden İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese bu sabaha karşı 05.30 sıralarında operasyon düzenledi.
 
Yakalanan zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, saldırganın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
 

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