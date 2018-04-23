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İstanbul'da 23 Nisan tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu

Hava sıcaklığının 23 dereceye çıktığı İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

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Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda vakit geçirirken, bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Öğle tatilini denize girerek geçirdi

Cankurtaran sahiline gelen 58 yaşındaki Salim Külen, burudan denize girdi.

Külen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Boğazda denize girmenin kendisi için yaz-kış vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyledi.

Vatandaşları sağlıklı bir yaşam için Boğazda yüzmeye davet eden Külen, nisan ayının denize girmek için en iyi zamanlardan olduğunu kaydetti.

Su sıcaklığı ortalama 10 derece olduğunu aktaran Külen, "Akıntı olduğu için su gayet temiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, önce sağlıklı yaşam için hareket edin. Elinizdeki cep telefonlarınızdan kurtulun. Çıkın doğaya, Boğazın güzelliğini görün." diye konuştu.

Konfeksiyon işçisi Serkan Bala da havanın güzel olmasını fırsat bilerek öğle tatilini Boğazda yüzerek değerlendiğini söyledi.

Resmi tatil nedeniyle trafik yoğunluğu olmadığından sahile kısa sürede geldiğini anlatan Bala, "Hava gerçekten çok sıcak. İş yerinde mesai zor geçmeye başladı. Öğle tatilini böyle değerlendirip işe geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

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