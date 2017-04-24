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İstanbul'da 3 ilçede sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik olarak çalışma başlattı.

  • DHA
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Polis ekipleri, hafta sonu Eyüp, Bayrampaşa ve Kağıthane'de belirlediği adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda farklı türlerde 8 bin 880 şişe sahte içki, 70 litre metil ve etil alkol, 19 litre anason, 650 etiket, 116 boş içki şişesi, 150 kapak ve 30 şişe koruyucu file ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak E.S., M.S., M.G., H.G., R.O. ve V.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 6 kişi hakkında kaçakçılık kanunu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Ekiplerin ele geçirdiği bir sahte içki şişesindeki bandrol ve üzerindeki işaretlerin gerçek olduğunu, satıcı tarafından şişelerin üstünde bulunan etiketlerin geri alındığını anlatması ile gözaltına alınan şüpheli 1 kişinin sağlık kontrolünden geçirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

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