Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

 İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Bağcılar ve Kartal uyuşturucu operasyonu düzenledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Kağıthane, Bağcılar  ve Kartal uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Kartal'daki operasyon kameralara da yansıdı. Operasyonlarda toplam 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hükümetten tutuklanan Yunan askerleriyle ilgili sıcak açıklama

Hükümetten tutuklanan Yunan askerleriyle ilgili sıcak açıklama

Beşiktaş devlere fark attı!

Beşiktaş devlere fark attı!

Gizemli görüntü uzay gemisi mi?

Gizemli görüntü uzay gemisi mi?

WhatsApp'ta mesaj silmeye o özellik getirildi

WhatsApp'ta mesaj silmeye o özellik getirildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA