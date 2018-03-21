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İstanbul'da 3 köprü, 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla ışıklandırılacak

İstanbul'da Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan bayrağı renklerinde ışıklandırılacak.

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da iki kıtayı bağlayan köprülerin, 23 Mart'ta gün batımından şafağa kadar Pakistan bayrağını sembolize eden yeşil ve beyaz renklerde ışıklandırılması kararı alındı.

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