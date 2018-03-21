İstanbul'da 3 köprü, 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla ışıklandırılacak

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da iki kıtayı bağlayan köprülerin, 23 Mart'ta gün batımından şafağa kadar Pakistan bayrağını sembolize eden yeşil ve beyaz renklerde ışıklandırılması kararı alındı.